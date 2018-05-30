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Инфляция на Урале в апреле осталась на уровне 2%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. В апреле 2018 года инфляция на потребительском рынке Урала осталась вблизи своего исторического минимума: годовые темпы роста потребительских цен сохранились на уровне 2%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.



В целом по России годовая инфляция в апреле составила 2,4%.



На Урале годовая инфляция по продовольственным товарам составила 1%, по непродовольственным товарам — 2,3%, по категории платных услуг — 3,1%. При этом рост цен по большинству наблюдаемых Росстатом позиций (80% товаров и услуг, входящих в перечень) не превышал 4%.



Основным фактором, сдерживающим инфляцию на Урале, остается динамика цен на продовольственные товары. В апреле отмечалось замедление роста цен на плодоовощную продукцию (капусту, картофель и лук), сыры, молоко и молочную продукцию. Подешевели огурцы и лимоны. В то же время зафиксировано некоторое ускорение темпов роста цен на чай и кофе.



В сегменте непродовольственных товаров замедлился рост цен на мебель, легковые автомобили, обувь и трикотаж. Средства связи и персональные компьютеры продолжили дешеветь, однако меньшими темпами, чем в предыдущем году. Некоторое ускорение инфляции было в основном обусловлено увеличением цен на моторное топливо.



Годовые темпы роста цен на платные услуги практически не изменились. Замедление инфляции отмечалось на услуги связи, культуры и образования, ускорение — на услуги зарубежного туризма, бытовые и медицинские услуги. Меньше, чем в предыдущем году, выросли цены на транспортные услуги.



Во всех регионах Урала отмечался более низкий по сравнению со среднероссийским показателем уровень инфляции: темп роста потребительских цен в республике Башкортостан и Пермском крае составил 1,5%, в Оренбургской области — 1,8%, Свердловской области — 2,2% в Тюменской и Курганской областях — 2,3%, в Челябинской области — 2,4%.

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