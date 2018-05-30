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Прокуратура потребовала приостановить работу ТЦ «Гагарин» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга направила исковое заявление с требованием приостановить работу торгового центра «Гагарин» на Сибирском тракте.



Основанием для подачи иска стали нарушения противопожарной безопасности, выявленные представителями прокуратуры и регионального ГУ МЧС во время проверки.



«В данном торговом центре не обеспечена работоспособность автоматической установки пожаротушения, не предусмотрена насосная станция (станция пожаротушения) с элементами, узлами, агрегатами, обеспечивающими подачу воды и повышение давления. Без устранения выявленных нарушений противопожарного законодательства дальнейшая эксплуатация здания невозможна, поскольку может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, персонала торгового центра, а также граждан, находящихся в здании торгового центра», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.



До устранения выявленных нарушений, как считают в прокуратуре, торговый центр должен быть закрыт. Иск направлен в Октябрьский районный суд города.



Ранее по решению суда была приостановлена деятельность торгового центра «Марс», расположенного в районе перекрестка улиц Щорса и Белинского. Однако вскоре объект возобновил работу.

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