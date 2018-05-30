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ММК представил продукцию на международной выставке в Азербайджане

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в юбилейной XXV Международной выставке «Нефть и газ Каспия-2018» (Caspian Oil & Gas-2018), открывшейся в Баку 29 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Азербайджан и Прикаспийский регион в целом являются для ММК одним из самых привлекательных и перспективных рынков. В 2017 году поставки ПАО «ММК» в Азербайджанскую Республику превысили 140 тыс. т, что является крупнейшим показателем среди стран Южного Кавказа и одним из крупнейших среди стран СНГ», — рассказали в пресс-службе.



Выставка Caspian Oil & Gas-2018, посвященная освоению нефтегазовых ресурсов Каспийского моря, проходит в Экспо-центре Баку и продлится до 1 июня. ММК не первый год принимает участие в этом крупном выставочном мероприятии. На стенде Магнитки посетители смогут познакомиться с широким сортаментом металлопродукции строительного назначения, металлопрокатом из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора.



Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики Азербайджанской Республики, а также государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR. В этом году в выставке принимают участие 312 компаний из 38 стран мира. В рамках данного форума пройдет по традиции и международная конференция Caspian Oil & Gas, ежегодно собирающая руководителей самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов Каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

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