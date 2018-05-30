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Цены производителей бензина в РФ в апреле выросли на 13%
30 май 2018 (09:49)
УрБК, Москва, 30.05.2018. Цены российских производителей бензина в апреле выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, на дизельное топливо — на 5%. Об этом сообщает Росстат.
Цены производителей на бензин марки АИ-81-АИ-92 в апреле увеличились на 12,1%, марки АИ-93-АИ-95 — на 13,7%, АИ-96-АИ-98 — на 13,5%, передает «Прайм».
В апреле 2018 года цены производителей на нефть сырую снизились на 0,2% (с начала года — на 0,3%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0,8% (с начала года — на 4,1%).
Цены производителей на бензин марки АИ-81-АИ-92 в апреле увеличились на 12,1%, марки АИ-93-АИ-95 — на 13,7%, АИ-96-АИ-98 — на 13,5%, передает «Прайм».
В апреле 2018 года цены производителей на нефть сырую снизились на 0,2% (с начала года — на 0,3%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0,8% (с начала года — на 4,1%).
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