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Объединение пассажиров пожаловалось в ФАС на резкий рост цен на авиабилеты в дни ЧМ-2018

УрБК, Москва, 30.05.2018. Общероссийское объединение пассажиров направило жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с кратным ростом цен на авиабилеты в дни проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо зампреда объединения Ильи Зотова на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева.



Организация провела мониторинг цен на авиабилеты в города, где пройдут матчи. За дату вылета был взят день накануне проведения матча, за дату обратного вылета — следующие сутки после игры. Также был произведен выборочный анализ цен в июле, августе, сентябре, октябре, что показало средние значения на перелеты между данными городами.



«Средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза: Саранск (37,812 тыс. руб. — рост цены в 6,5 раза), Волгоград (38,686 тыс. руб. — рост более чем в 6 раз), Казань (30,413 тыс. руб. — рост почти в 6 раз), Екатеринбург (27,212 тыс. руб. — рост в 4,5 раза) и Ростов-на-Дону (21,142 тыс. руб. — рост почти в 4 раза)», — говорится в письме.



Также организация определила среднюю стоимость билетов на рейсы «Аэрофлота» в города проведения матчей ЧМ и составила топ-5 наиболее дорогих направлений: Москва — Казань (56,363 тыс. руб., рост почти в 9 раз), Москва — Волгоград (59,211 тыс. руб., рост почти в 9 раз), Москва — Саранск, (52,408 тыс. руб., рост в 8 раз), Москва — Нижний Новгород (32,879 тыс. руб., рост в 6 раз), Москва — Екатеринбург (36,766 тыс. руб., рост более чем в 5 раз).



Объединение просит руководителя ФАС «провести проверку о законности завышения стоимости на перелеты между городами России, что влияет на мобильность пассажиров внутри страны», отмечается в письме.



Общероссийское объединение пассажиров было создано в 2015 году, работает в сфере защиты прав и законных интересов пассажиров на всех видах транспорта. Организация действует на территории всех субъектов РФ. Руководители объединения являются членами общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, курирующих транспортную сферу.

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