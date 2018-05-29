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Новоуральский «МедикоФарм» оштрафован на 100 тыс. рублей за поставку контрафактных лекарств

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. ООО «МедикоФарм» в Новоуральске оштрафовано на 100 тыс. руб. за поставку контрафакта в Краснодар по муниципальному контракту, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Договор между администрацией города и уральским поставщиком был заключен в декабре 2017 года. Согласно условиям контракта, организация должна была отправить в аптеку № 506 МУП «Краснодарское городское аптечное управление» три упаковки препарата «Несклер» на общую сумму свыше 208,7 тыс. руб. Лекарственные средства относятся к жизненно необходимым препаратам.



«Проведенной проверкой установлено, что две упаковки указанного лекарственного препарата производитель не выпускал, что подтверждается информацией производителя.



По данному факту материалы надзорных мероприятий прокуратура направила для проведения доследственной проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки», — говорится в сообщении.



Одновременно с этим в отношении поставщика было возбуждено административное дело по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением».



Решение о штрафе вынес Арбитражный суд Свердловской области.

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