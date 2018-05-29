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«СвердНИИхиммаш» в Екатеринбурге обновил измерительное оборудование

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») обновило парк контрольно-измерительного оборудования отдела технических измерений и автоматики. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Замена устаревших приборов на современные средства измерений позволит более качественно и быстро проводить химический анализ, испытания сварных швов, а также сохранить возможность проведения калибровочных работ.



Контрольно-измерительную базу предприятия пополнили разрывная машина «РГМ-300-М-1» для проведения испытаний на разрыв, сжатие и изгиб, анализатор углерода и серы «МЕТЭК 200» для автоматического экспрессного измерения массовой доли углерода и серы в чугунах, сталях и сплавах, калибратор-вольтметр универсальный «В1-28» для поверки, калибровки различных приборов и устройств, прибор для поверки концевых мер длины «Микрон-04» и многое другое.



Все приборы соответствуют требованиям российских стандартов и ГОСТ, оснащены программным обеспечением последнего поколения.



«Новое оборудование устраивает нас по всем параметрам. Оно позволит ускорить контрольные и вспомогательные операции, отказаться от использования старых приемов и методов при проведении измерительных процедур, сократить расходы на ремонт. А самое главное — теперь риск резкой остановки калибровочных приборов гораздо меньше, а значит, используемое в основных технологических процессах оборудование будет работать стабильно и без задержек», — отмечает начальник научно-производственного отдела технических измерений и автоматики Наталья Винокурова.

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