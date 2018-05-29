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ВЭБ станет ключевым инструментом реализации майского указа президента РФ по развитию страны
29 май 2018 (17:43)
УрБК, Москва, 29.05.2018. Внешэкономбанк станет одним из инструментов реализации майского указа президента РФ по развитию страны, в дальнейшем не исключена его докапитализация. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
«Теперь у Внешэкономбанка новый этап развития, он должен стать ключевым инструментом реализации задач, которые обозначены в майском указе президента. Многое предстоит сделать, чтобы ВЭБ стал эффективным институтом развития, как мы хотели бы его видеть, необходимый задел для этого есть, но в дальнейшем нужно будет предусмотреть и дополнительную капитализацию банка. О чем Игорь Иванович (Игорь Шувалов, новый глава ВЭБ — прим. ред.) только что со мной говорил», — сказал Д. Медведев на первом заседании наблюдательного совета ВЭБ в обновленном составе.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении И. Шувалова председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
«Теперь у Внешэкономбанка новый этап развития, он должен стать ключевым инструментом реализации задач, которые обозначены в майском указе президента. Многое предстоит сделать, чтобы ВЭБ стал эффективным институтом развития, как мы хотели бы его видеть, необходимый задел для этого есть, но в дальнейшем нужно будет предусмотреть и дополнительную капитализацию банка. О чем Игорь Иванович (Игорь Шувалов, новый глава ВЭБ — прим. ред.) только что со мной говорил», — сказал Д. Медведев на первом заседании наблюдательного совета ВЭБ в обновленном составе.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении И. Шувалова председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
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