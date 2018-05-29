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В Свердловской области с 1 июня запустят систему единого номера вызова экстренных служб
29 май 2018 (17:37)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В Свердловской области с 1 июня 2018 года запустят систему единого телефонного номера вызова экстренных служб «112», сообщает департамент информационной политики региона.
Проведенное до недавнего времени тестирование системы признано удовлетворительным.
В регионе в режиме опытной эксплуатации работают 73 единые дежурно-диспетчерские службы, объединенные в одну сеть, которая охватывает все муниципальные образования Свердловской области. По номеру 112 будут приниматься сообщения о пожарах, ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах, в том числе на дороге.
Проведенное до недавнего времени тестирование системы признано удовлетворительным.
В регионе в режиме опытной эксплуатации работают 73 единые дежурно-диспетчерские службы, объединенные в одну сеть, которая охватывает все муниципальные образования Свердловской области. По номеру 112 будут приниматься сообщения о пожарах, ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах, в том числе на дороге.
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