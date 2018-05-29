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Россиян предупредили о лихорадке чикугунья в Индии

Ростуризм предупредил граждан о лихорадке чикугунья в Индии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«По информации ДСКЦ МИД России, в Индии отмечается более 9 тыс. подтвержденных случаев заражения лихорадкой чикугунья. Заболевание наиболее распространено в индийских штатах Карнатака, Гуджарат, Махараштра», — говорится в сообщении.



Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Индию, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи с лихорадкой чикугунья и о рекомендациях по профилактике данного заболевания.

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