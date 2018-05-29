Дайджест
Россиян предупредили о лихорадке чикугунья в Индии
29 май 2018 (17:26)
Ростуризм предупредил граждан о лихорадке чикугунья в Индии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По информации ДСКЦ МИД России, в Индии отмечается более 9 тыс. подтвержденных случаев заражения лихорадкой чикугунья. Заболевание наиболее распространено в индийских штатах Карнатака, Гуджарат, Махараштра», — говорится в сообщении.
Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Индию, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи с лихорадкой чикугунья и о рекомендациях по профилактике данного заболевания.
«По информации ДСКЦ МИД России, в Индии отмечается более 9 тыс. подтвержденных случаев заражения лихорадкой чикугунья. Заболевание наиболее распространено в индийских штатах Карнатака, Гуджарат, Махараштра», — говорится в сообщении.
Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Индию, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи с лихорадкой чикугунья и о рекомендациях по профилактике данного заболевания.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки в Нигерии
- Российских туристов предупредили о лихорадке во Франции
- Россиян предупредили о лихорадке Денге в Индии
- В Испании зафиксирован первый случай заражения лихорадкой Эбола
- Роспотребнадзор предупредил свердловчан об опасности поездок в курортные страны