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Ураган в Северной Каролине ослаб до тропической депрессии

29 май 2018 (17:25)

Ураган «Альберто» ослаб до тропической депрессии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на синоптиков.

В сообщении уточняется, что сохраняется угроза выпадения ливневых осадков.

Ранее сообщалось, что двое погибших в результате тропического шторма «Альберто» в Северной Каролине оказались журналистами. Они снимали сюжет о непогоде, когда на их внедорожник упало дерево, передает портал «Газета.ру».

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