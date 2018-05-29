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Ураган в Северной Каролине ослаб до тропической депрессии

Ураган «Альберто» ослаб до тропической депрессии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на синоптиков.



В сообщении уточняется, что сохраняется угроза выпадения ливневых осадков.



Ранее сообщалось, что двое погибших в результате тропического шторма «Альберто» в Северной Каролине оказались журналистами. Они снимали сюжет о непогоде, когда на их внедорожник упало дерево, передает портал «Газета.ру».



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