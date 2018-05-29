Дайджест
Осужденные в Приморском крае впервые сдадут ЕГЭ
29 май 2018 (17:25)
Осужденные в Приморском крае в 2018 году впервые сдадут единый государственный экзамен, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления ФСИН по региону.
«В этом году к экзаменам готовятся 333 осужденных. Также впервые в учреждениях УИС Приморья 65 выпускников пройдут тестирование единого государственного экзамена — до этого ученики сдавали экзамены традиционным способом по билетам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что выпускники будут сдавать два обязательных предмета — русский язык и математику, а также один на выбор — биологию, историю, обществознание или литературу. В день освобождения им выдадут аттестаты государственного образца без указания места обучения.
«В этом году к экзаменам готовятся 333 осужденных. Также впервые в учреждениях УИС Приморья 65 выпускников пройдут тестирование единого государственного экзамена — до этого ученики сдавали экзамены традиционным способом по билетам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что выпускники будут сдавать два обязательных предмета — русский язык и математику, а также один на выбор — биологию, историю, обществознание или литературу. В день освобождения им выдадут аттестаты государственного образца без указания места обучения.
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