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Эрмитаж предложил свою помощь в реставрации картины Ильи Репина

Государственный Эрмитаж предложил свою помощь в реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую повредил вандал, передает РИА «Новости» заявление гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.



«О том, каким будет ход реставрации, мы будем обсуждать не только среди своих реставраторов, мы соберем всех ведущих реставраторов, занимающихся живописью. Нам уже предложил помощь Эрмитаж, будем принимать серьезное взвешенное решение», — рассказала она.



Она подчеркнула, что, прежде всего, нужно изучить повреждения и общее состояние картины, чтобы понять, что делать дальше.





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