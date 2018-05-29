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В Баку состоялось открытие Южного газового коридора

В Баку состоялось официальное открытие Южного газового коридора (ЮГК), по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз пойдет в Европу. Об этом сообщает ТАСС.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев запустил первый газ, который пойдет в Турцию для Трансанатолийского трубопровода TANAP. Глава государства поблагодарил правительства США, Великобритании и руководство ЕС за поддержку проекта ЮГК.



По словам Алиева, Южный газовый коридор имеет большое значение для энергобезопасности Европы, диверсификации источников и маршрутов поставок.



«Азербайджанский газ является новым источником поставок газа в Европу, и реализацией ЮГК мы заново составляет энергетическую карту континента», — сказал он.

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