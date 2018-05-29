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«Уральские авиалинии» запустили рейсы в итальянскую Болонью
29 май 2018 (17:13)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла прямые перелеты в Болонью из Москвы (Домодедово), Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары.
Рейсы выполняются по субботам. Стоимость перелетов туда-обратно со всеми сборами составляет: Екатеринбург — Болонья — Екатеринбург — от 27 тыс. 500 руб.; Самара — Болонья — Самара — от 25 тыс. 400 руб.; Краснодар — Болонья — Краснодар — от 22 тыс. 600 руб.; Москва (Домодедово) — Болонья — Москва (Домодедово) — от 19 тыс. руб.; Ростов-на-Дону — Болонья — Ростов-на-Дону — от 25 тыс. 300 руб.; Казань — Болонья — Казань (с 14 июля 2018 года) — от 24 тыс. 900 руб.
«Путешествие в Болонью дает дополнительные возможности отдыха как для тех, кто приехал в отпуск к морю, так и для любителей экскурсий. Прибытие в исторический центр области Эмилия-Романья значительно расширяет границы экскурсионной программы, в которую входят северные регионы Италии с живописными озерами Гарда и Комо, а также знаменитыми альпийскими курортами. Планируя поездку по Италии, скомбинируйте осмотр культурно-исторических объектов Северной части страны с пляжным отдыхом на Адриатическом море», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
Рейсы выполняются по субботам. Стоимость перелетов туда-обратно со всеми сборами составляет: Екатеринбург — Болонья — Екатеринбург — от 27 тыс. 500 руб.; Самара — Болонья — Самара — от 25 тыс. 400 руб.; Краснодар — Болонья — Краснодар — от 22 тыс. 600 руб.; Москва (Домодедово) — Болонья — Москва (Домодедово) — от 19 тыс. руб.; Ростов-на-Дону — Болонья — Ростов-на-Дону — от 25 тыс. 300 руб.; Казань — Болонья — Казань (с 14 июля 2018 года) — от 24 тыс. 900 руб.
«Путешествие в Болонью дает дополнительные возможности отдыха как для тех, кто приехал в отпуск к морю, так и для любителей экскурсий. Прибытие в исторический центр области Эмилия-Романья значительно расширяет границы экскурсионной программы, в которую входят северные регионы Италии с живописными озерами Гарда и Комо, а также знаменитыми альпийскими курортами. Планируя поездку по Италии, скомбинируйте осмотр культурно-исторических объектов Северной части страны с пляжным отдыхом на Адриатическом море», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
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