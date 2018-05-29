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Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко вошел в состав набсовета ВЭБа
29 май 2018 (16:54)
УрБК, Москва, 29.05.2018. Три заместителя председателя правительства РФ вошли в наблюдательный совет Внешэкономбанка, следует из документации финансовой организации.
По итогам заседания набсовета в его состав включены Виталий Мутко, Максим Акимов и Константин Чуйченко. Из состава выведены бывшие заместители председателя Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, а также экс-руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков.
Все остальные члены правительства РФ, входившие ранее в набсовет ВЭБа, сохранили свои места.
По итогам заседания набсовета в его состав включены Виталий Мутко, Максим Акимов и Константин Чуйченко. Из состава выведены бывшие заместители председателя Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, а также экс-руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков.
Все остальные члены правительства РФ, входившие ранее в набсовет ВЭБа, сохранили свои места.
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