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Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро снизился на 30 коп.
29 май 2018 (15:26)
УрБК, Москва, 29.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 37,10 коп., до 62,64 руб., евро снизился на 30,53 коп., до 72,52 руб.
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