Посетителям «Ледовой арены» в Екатеринбурге придется парковать автомобили в двух километрах от спортобъекта

Изображение из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области

Изображение из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. Посетителям «Ледовой арены», которую собирается построить УГМК в Екатеринбурге, придется парковать автомобили в двух километрах от спортивного объекта.Согласно презентации проекта, стоянка около самой арены будет рассчитана только на 480 машиномест.«На время проведения мероприятий в объекте также имеется возможность использования существующих и вновь построенных закрытых и открытых автостоянок», — говорится в презентации.Разработчики подсчитали, что предполагаемое проектом количество машиномест на существующих автостоянках составляет 520 единиц, а подтвержденное собственниками — 614 единиц.При этом часть парковок, которые учтены проектом, находятся на расстоянии от 290 метров до 2,4 км. Самая ближайшая, таким образом, автостоянка расположена на ул. Розы Люксембург, 77а, а самая дальняя — на ул. Попова, 6. Таким образом, количество тех, кто приедет на своих автомобилях, составит 1 тыс. 500 человек.В общей сложности вместимость «Ледовой арены» составляет 15 тыс. человек. Из них общественным наземным транспортом, согласно презентации, смогут приехать 3 тыс. 790 посетителей, на метро — 6 тыс. 400, на такси — 480. Еще 1 тыс. 500 человек, согласно проекту, придут пешком из близлежащих районов.