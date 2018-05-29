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В Екатеринбурге убрали всю рекламу конкурентов спонсоров FIFA в зоне Центрального стадиона

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В Екатеринбурге двухкилометровую зону вокруг Центрального стадиона очистили от рекламы конкурентов спонсоров Международной федерации футбола (FIFA). Об этом 29 мая 2018 года на заседании комиссии Екатеринбургской гордумы по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности сказала председатель комитета по товарному рынку горадминистрации Елена Чернышева.



По ее словам, FIFA не предоставил никаких критериев для определения конкурентов, и власти города действовали по своему усмотрению.



«Мы не получили ответа, кто является конкурентом спонсоров FIFA, поэтому придумывали сами», — пояснила Е. Чернышева.



Впоследствии в разговоре с журналистами она пояснила, что сотрудники городской и районных администраций фотографировали зону вокруг Центрального стадиона и отправляли на согласование с FIFA.



Ограничения, связанные со спонсорами международной федерации, распространены также и на торговые залы объектов торговли, а также общепита.



«Они (оргкомитет — прим. ред.) просили нас делать фотографии торгового зала, чтобы на первом месте они видели продукцию спонсоров — она должна быть на самом привлекательном месте. Но главное, чтобы конкуренты не были выпячены на передний план», — отметила Елена Чернышева.



Также в торговых залах не допустимо наличие рекламы компаний, которые являются конкурентами партнеров FIFA.

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