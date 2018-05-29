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В России отзывают более 132,5 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda
29 май 2018 (14:13)
УрБК, Москва, 29.05.2018. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России 132 тыс. 605 транспортных средств марки Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid. Об этом сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 2016 года по 2018 год. Причиной является, возможно, вложенная в бортовой инструмент буксирная проушина, сваренная ненадлежащим образом.
«В случае применения буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке. На транспортных средствах Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid будет проведена замена буксирной проушины. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 2016 года по 2018 год. Причиной является, возможно, вложенная в бортовой инструмент буксирная проушина, сваренная ненадлежащим образом.
«В случае применения буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке. На транспортных средствах Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid будет проведена замена буксирной проушины. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — говорится в сообщении.
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