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Группа ЧТПЗ завершила поставку труб для «Северного потока-2»
29 май 2018 (13:51)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. Группа ЧТПЗ завершила поставку труб с полиэтиленовым покрытием для реализации проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Группа ЧТПЗ завершила поставку последней партии труб с трехслойным полиэтиленовым покрытием для строительства двух ниток газопровода проекта «Северный поток-2». Трубы диаметром 1153 мм с толщиной стенки 34,6 мм с внутренним и внешним антикоррозионным покрытием, произведенные в цехе «Высота 239», доставлены в Котку (Финляндия). Вся продукция соответствует самым жестким мировым стандартам качества и экологической безопасности, предъявляемым компанией Nord Stream 2 AG», — говорится в сообщении.
«Мы полностью удовлетворены работой ЧТПЗ: компания выполнила не только все свои контрактные обязательства, но и превзошла наши ожидания, доставив все трубы в срок и в соответствии с самыми высокими стандартами качества. От имени Nord Stream 2 я хотел бы поблагодарить команду ЧТПЗ за отличную работу для нашего проекта», — отметил директор проекта Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте.
«Поставка трубной продукции для полномасштабного современного проекта «Северный поток-2» подтверждает статус Группы ЧТПЗ как одного из ведущих производителей ТБД в мире. Работы выполняются в строгом соответствии с графиком и техническими требованиями, предъявляемыми к проекту такого уровня», — сказал генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.
Группа ЧТПЗ выиграла тендер на поставку порядка 600 тыс. т труб большого диаметра для строительства морской части газопровода «Северный поток-2» в марте 2016 года. Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии вблизи города Грайфсвальд. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м. в год, минимальный срок эксплуатации — 50 лет.
«Группа ЧТПЗ завершила поставку последней партии труб с трехслойным полиэтиленовым покрытием для строительства двух ниток газопровода проекта «Северный поток-2». Трубы диаметром 1153 мм с толщиной стенки 34,6 мм с внутренним и внешним антикоррозионным покрытием, произведенные в цехе «Высота 239», доставлены в Котку (Финляндия). Вся продукция соответствует самым жестким мировым стандартам качества и экологической безопасности, предъявляемым компанией Nord Stream 2 AG», — говорится в сообщении.
«Мы полностью удовлетворены работой ЧТПЗ: компания выполнила не только все свои контрактные обязательства, но и превзошла наши ожидания, доставив все трубы в срок и в соответствии с самыми высокими стандартами качества. От имени Nord Stream 2 я хотел бы поблагодарить команду ЧТПЗ за отличную работу для нашего проекта», — отметил директор проекта Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте.
«Поставка трубной продукции для полномасштабного современного проекта «Северный поток-2» подтверждает статус Группы ЧТПЗ как одного из ведущих производителей ТБД в мире. Работы выполняются в строгом соответствии с графиком и техническими требованиями, предъявляемыми к проекту такого уровня», — сказал генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.
Группа ЧТПЗ выиграла тендер на поставку порядка 600 тыс. т труб большого диаметра для строительства морской части газопровода «Северный поток-2» в марте 2016 года. Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии вблизи города Грайфсвальд. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м. в год, минимальный срок эксплуатации — 50 лет.
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