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В Екатеринбурге 500 домов были отключены от горячей воды из-за поломки на котельной «Юг-Энергосервис»

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В Екатеринбурге 500 домов на Вторчермете были отключены от системы горячего водоснабжения из-за поломки на котельной ООО «Юг-Энергосервис» на улице Новинской. Об этом в эфире программы «Открытая студия» сказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.



По его словам, в настоящее время ведется переподключение домов к сетям ТЭЦ-19. К настоящему времени горячая вода отсутствует в 280 домах. По оценке администрации города, работы закончатся не раньше июля.



Отметим, что в настоящее время масштаб отключений на Вторчермете гораздо больше, чем указал В. Гейко. С 28 мая от ГВС без предупреждения были отключены дома, запитанные от ТЭК «Чкаловский». Впоследствии в УК «РЭМП УЖСК» жителям пояснили, что, по предварительным данным, горячее водоснабжение будет отсутствовать четыре дня из-за опрессовок.

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