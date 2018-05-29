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Объявлен конкурс на должность руководителя Южного автовокзала в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) организует конкурс на замещение вакантной должности руководителя ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» (управляет Южным автовокзалом Екатеринбурга). Об этом сообщается на сайте МУГИСО.



Требования к кандидатам включают гражданство РФ, высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее года. Заявки принимаются до 6 июня 2018 года.



Заседание межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области по проведению указанного конкурса запланировано на 14 июня.



Подведение итогов будет производиться не позднее пяти рабочих дней с даты проведения конкурса.

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