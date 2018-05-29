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В Екатеринбурге из-за аварии подтопило стадион
29 май 2018 (12:20)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В Екатеринбурге на территории микрорайона Вторчермет из-за аварии подтопило стадион в районе улицы Санаторная.
Как сообщают в МУП «Водоканал», заявка об аварии на водоводе диаметром 600 мм поступила на предприятие 29 мая около 05.00.
«Часть воды попала на стадион, но она достаточно быстро ушла через ливневку», — пояснили в МУП «Водоканал».
В 06.00 водовод был отключен. Без холодного водоснабжения остались дома № 19 и № 24 по улице Санаторная. Около 12.00 дома были переподключены, и подача ХВС была возобновлена.
Как сообщают в МУП «Водоканал», заявка об аварии на водоводе диаметром 600 мм поступила на предприятие 29 мая около 05.00.
«Часть воды попала на стадион, но она достаточно быстро ушла через ливневку», — пояснили в МУП «Водоканал».
В 06.00 водовод был отключен. Без холодного водоснабжения остались дома № 19 и № 24 по улице Санаторная. Около 12.00 дома были переподключены, и подача ХВС была возобновлена.
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