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В Новой Ляле компания «Теплоцентраль» организовала несанкционированную свалку на территории лесничества
29 май 2018 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В Новой Ляле возбуждено уголовное дело в связи с появлением в лесничестве несанкционированной свалки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Во время проверки на землях лесного фонда была обнаружена несанкционированная свалка объемом 53 куб. м. Как посчитали в надзорном ведомстве, отходы на этой территории складировались с разрешения руководства ООО «Теплоцентраль». В результате ГКУ Свердловской области «Новолялинское лесничество», которому подведомственны эти земли, был нанесен ущерб на сумму свыше 9,1 млн руб.
По итогам проверки прокуратура направила в Новолялинский районный суд иск, в котором потребовала обязать предприятие ликвидировать несанкционированную свалку, а также исковое заявление о запрете осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами, без специального разрешения-лицензии.
Кроме того, надзорное ведомство направило материалы проверки в органы предварительного расследования в порядке для дачи уголовно-правовой оценки действиям директора ООО «Теплоцентраль». В итоге было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде».
Во время проверки на землях лесного фонда была обнаружена несанкционированная свалка объемом 53 куб. м. Как посчитали в надзорном ведомстве, отходы на этой территории складировались с разрешения руководства ООО «Теплоцентраль». В результате ГКУ Свердловской области «Новолялинское лесничество», которому подведомственны эти земли, был нанесен ущерб на сумму свыше 9,1 млн руб.
По итогам проверки прокуратура направила в Новолялинский районный суд иск, в котором потребовала обязать предприятие ликвидировать несанкционированную свалку, а также исковое заявление о запрете осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами, без специального разрешения-лицензии.
Кроме того, надзорное ведомство направило материалы проверки в органы предварительного расследования в порядке для дачи уголовно-правовой оценки действиям директора ООО «Теплоцентраль». В итоге было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде».
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