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В Новой Ляле компания «Теплоцентраль» организовала несанкционированную свалку на территории лесничества

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В Новой Ляле возбуждено уголовное дело в связи с появлением в лесничестве несанкционированной свалки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Во время проверки на землях лесного фонда была обнаружена несанкционированная свалка объемом 53 куб. м. Как посчитали в надзорном ведомстве, отходы на этой территории складировались с разрешения руководства ООО «Теплоцентраль». В результате ГКУ Свердловской области «Новолялинское лесничество», которому подведомственны эти земли, был нанесен ущерб на сумму свыше 9,1 млн руб.



По итогам проверки прокуратура направила в Новолялинский районный суд иск, в котором потребовала обязать предприятие ликвидировать несанкционированную свалку, а также исковое заявление о запрете осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами, без специального разрешения-лицензии.



Кроме того, надзорное ведомство направило материалы проверки в органы предварительного расследования в порядке для дачи уголовно-правовой оценки действиям директора ООО «Теплоцентраль». В итоге было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде».

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