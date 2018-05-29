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В Лесном более 150 работников компании «Промстройсити» три года не получали зарплату

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В ЗАТО Лесной сотрудники ООО «Промстройсити» три года не получали выплат от предприятия.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие остановило работу в 2015 году. Все работники предприятия (168 человек) были уволены с мая по август того же года. Но за эти четыре месяца им не выплатили заработную плату на общую сумму 7,7 млн руб.



В мае 2016 года предприятие вошло в стадию банкротства. Одновременно с этим в отношении ООО «Промстройсити» и его гендиректора было возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».



Первый транш рабочие получили с июня по декабрь 2017 года. Тогда было выплачено 3,3 млн руб. В 2018 году уже при участии конкурсного управляющего обанкротившегося предприятия была погашена задолженность на сумму 3 млн руб.

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