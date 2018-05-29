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Сибирская генерирующая компания осталась единственным претендентом на покупку Рефтинской ГРЭС

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. Сибирская генерирующая компания (СГК) осталась единственным претендентом на покупку Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».



По словам источника издания, стороны согласовывают цену сделки, сейчас торг идет в районе 21 млрд руб.



Отметим, что «Энел Россия» намеревается продать Рефтинскую ГРЭС с 2016 года, исходно компания хотела получить за актив 35 млрд руб., но никто из претендентов такую цену не предложил. Покупкой актива в разное время интересовались «Интер РАО», китайская «Хуадянь» и СГК. Обязывающие заявки на покупку актива также подавала группа ЕСН Григория Березкина и одна из структур Олега Дерипаски.

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