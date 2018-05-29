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Мексика откроет мобильное консульство в Екатеринбурге на время ЧМ-2018
29 май 2018 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. На время Чемпионата мира по футболу в 2018 году Мексика откроет в Екатеринбурге мобильное консульство, сообщает РИА «Новости».
Всего латиноамериканское государство планирует открыть в России четыре мобильных консульства в городах, где будет играть национальная сборная.
В Екатеринбурге дипломатическое представительство Мексики начнет работу с 27 июня.
Предполагается, что на ЧМ-2018 в Россию приедут почти 29 тыс. граждан этого государства.
Всего латиноамериканское государство планирует открыть в России четыре мобильных консульства в городах, где будет играть национальная сборная.
В Екатеринбурге дипломатическое представительство Мексики начнет работу с 27 июня.
Предполагается, что на ЧМ-2018 в Россию приедут почти 29 тыс. граждан этого государства.
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