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Мексика откроет мобильное консульство в Екатеринбурге на время ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. На время Чемпионата мира по футболу в 2018 году Мексика откроет в Екатеринбурге мобильное консульство, сообщает РИА «Новости».



Всего латиноамериканское государство планирует открыть в России четыре мобильных консульства в городах, где будет играть национальная сборная.



В Екатеринбурге дипломатическое представительство Мексики начнет работу с 27 июня.



Предполагается, что на ЧМ-2018 в Россию приедут почти 29 тыс. граждан этого государства.

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