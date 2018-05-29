Новости дня
Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на строительство школы и транспортной развязки
29 май 2018 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на строительство школы и транспортной развязки в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Предмет первого тендера: выполнение проектных и изыскательских работ (создание информационной модели) для строительства объекта: «Средняя общеобразовательная школа в квартале № 10 планировочного района «Академический».
Начальная цена составляет 10 млн 426 тыс. 996 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются с 29 мая по 14 июня 2018 года. Работы необходимо закончить в феврале 2019 года.
Предмет второго тендера: разработка информационной модели (проектная модель) на объект: «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в городе Екатеринбурге. II этап строительства».
Начальная цена составляет 18 млн 351 тыс. 538 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются с 29 мая по 13 июня 2018 года. Работы необходимо закончить в феврале 2019 года.
Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн. 7125. Адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Предмет первого тендера: выполнение проектных и изыскательских работ (создание информационной модели) для строительства объекта: «Средняя общеобразовательная школа в квартале № 10 планировочного района «Академический».
Начальная цена составляет 10 млн 426 тыс. 996 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются с 29 мая по 14 июня 2018 года. Работы необходимо закончить в феврале 2019 года.
Предмет второго тендера: разработка информационной модели (проектная модель) на объект: «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в городе Екатеринбурге. II этап строительства».
Начальная цена составляет 18 млн 351 тыс. 538 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются с 29 мая по 13 июня 2018 года. Работы необходимо закончить в феврале 2019 года.
Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн. 7125. Адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Объявлен тендер на разработку проекта транспортной развязки в Академическом районе Екатеринбурга
- В Академическом районе Екатеринбурга объявили тендер на проектирование двух детских садов
- Застройщик Академического в Екатеринбурге объявил тендер на проектные работы для строительства школы
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендеры на строительство трамвайной линии и дождевой канализации
- Застройщик Академического в Екатеринбурге объявил тендер на строительство жилых зданий и автостоянки