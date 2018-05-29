Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на строительство школы и транспортной развязки

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на строительство школы и транспортной развязки в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Предмет первого тендера: выполнение проектных и изыскательских работ (создание информационной модели) для строительства объекта: «Средняя общеобразовательная школа в квартале № 10 планировочного района «Академический».Начальная цена составляет 10 млн 426 тыс. 996 руб.Заявки на участие в торгах принимаются с 29 мая по 14 июня 2018 года. Работы необходимо закончить в феврале 2019 года.Предмет второго тендера: разработка информационной модели (проектная модель) на объект: «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в городе Екатеринбурге. II этап строительства».Начальная цена составляет 18 млн 351 тыс. 538 руб.Заявки на участие в торгах принимаются с 29 мая по 13 июня 2018 года. Работы необходимо закончить в феврале 2019 года.Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн. 7125. Адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru.