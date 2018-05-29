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В Алапаевском лесничестве выявили семь случаев незаконных рубок леса на площади более 15 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. На территории Алапаевского лесничества космомониторинг выявил семь случаев незаконных рубок лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба Департамента лесного хозяйства региона.



«Сотрудниками участковых лесничеств были проведены осмотры выявленных в ходе космомониторинга мест незаконных рубок. В результате наземного осмотра и документарной проверки подтвердились 7 фактов незаконных рубок лесных насаждений на общей площади 15,1 га», — рассказали в пресс-службе.



Основная часть незаконных рубок приходится на территорию бывших сельских лесов — совхоз имени Чапаева, ПСХК Ялунинский и колхоз имени Ленина. Также выявлена одна незаконная рубка на территории Ясашинского участкового лесничества площадью 3,5 га, объемом 282 куб. м., ущерб от которой составил 2,4 млн руб.



Материалы по всем подтвержденным случаям незаконных рубок были срочно направлены в органы внутренних дел Алапаевска, возбуждено 5 уголовных дел.



Лесничий Ясашинского участкового лесничества за несвоевременное выявление незаконной рубки привлечен к дисциплинарной ответственности.

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