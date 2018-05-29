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ФАС: Снижение продаж нефтепродуктов «Роснефтью» могло стать причиной роста цен на бензин

УрБК, Москва, 29.05.2018. ФАС выдала предупреждение «Роснефти» из-за снижения продаж нефтепродуктов. По данным антимонопольного ведомства, действия компании могли привести к росту цен на бензины Аи-92 и Аи-95, а также дизельное топливо, сообщает «Интерфакс».



«Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах», — цитирует агентство начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности Дмитрий Махонин.



При этом основная доля снижения объемов продаж нефтепродуктов приходится на «Роснефть», отмечает служба.



«Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям», — отмечают в антимонопольном ведомстве.



Также в ФАС поступают жалобы на действия компании, связанные со снижением объемов отгрузки топлива мелким оптом. В связи с этим выдано предупреждение «Роснефти» о прекращении до 8 июня действий (бездействия), содержащих признаки антимонопольного законодательства.



«Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме не менее 20% от объема добытой нефти в России», — считают в ФАС.



Также «Роснефть» должна будет «обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив».



По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в период с 9 января по 23 мая национальный биржевой индекс на автомобильный бензин марок АИ-92 вырос на 33,1%, АИ-95 — на 33%, на летнее дизельное топливо — на 23%. Следствием этой тенденции стал рост розничных цен на бензин на 3,5% и дизельное топливо — на 4,1%.



«Роснефть» является крупнейшим продавцом нефтепродуктов на СПбМТСБ. В 2017 году ее доля составила 41% от объемов биржевых продаж всех компаний-производителей.

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