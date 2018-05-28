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«Арамильский завод передовых технологий» оштрафовали за нарушения требований к условиям труда

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили нарушения требований к условиям труда в АО «Арамильский завод передовых технологий». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отметим, основным видом деятельности предприятия является изоляция труб и элементов трубопроводной системы пенополиуретаном.



В ходе проверки в деятельности АО «Арамильский завод передовых технологий» выявлены нарушения санитарного законодательства: производственный лабораторный контроль в 2017 году проведен не в полном объеме; не разработан санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасного производства; действующие системы вентиляции в производственных помещениях не обеспечивают допустимые концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны; на ряде рабочих мест уровни производственных факторов не соответствуют гигиеническим нормативам; не проведена оценка риска здоровью работающих на местах с повышенными уровнями шума более 80 дБА.



Кроме того, нарушаются требования к обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, не организована централизованная стирка и чистка спецодежды, среди сотрудников не проводится работа по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлены нарушения по вакцинопрофилактике работающего населения.



За выявленные нарушения санитарного законодательства АО «Арамильский завод передовых технологий» привлечено к административной ответственности в виде штрафа по статьям 6.3, 6.4. КоАП РФ на общую сумму 20 тыс. руб. К административной ответственности привлечены должностные лица завода в виде штрафа на общую сумму 2 тыс. руб.



Руководителю предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований и представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

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