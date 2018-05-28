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S&P: «Майский» указ не повлияет на рейтинги региональных и местных органов власти страны

УрБК, Москва, 28.05.2018. Исполнение нового «майского» указа президента РФ Владимира Путина не повлияет на рейтинги региональных и местных органов власти страны, поскольку в основном инвестиции находятся в ведении федерального правительства. Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, передает «Прайм».



«Мы полагаем, что влияние новых расходов на финансовое состояние местных и региональных органов власти будет незначительным, если таковое вообще будет, и мы не ожидаем какого-либо влияния на рейтинги регионов в краткосрочной перспективе», — заявила аналитик агентства Екатерина Новикова.



Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый «майский» указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года.

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