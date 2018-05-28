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Прокуратура нашла массовые нарушения в работе екатеринбургского МУП «Золушка»

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Прокуратура обнаружила массовые нарушения в работе екатеринбургского МУП «Золушка», которое занимается организацией школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В частности, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в школах № 17, № 175, гимназии № 5, гимназии № 120, лицее № 109, лицее № 173. Все они находились на обслуживании МУП «Золушка». На муниципальном предприятии, по данным прокуратуры, используют просроченные продукты питания. В ряде случаев на них не было документов о безопасности используемой продукции. На складе обнаружены яблоки, свекла, лук репчатый с признаками гнили.



Также выяснилось, что готовые блюда не соответствовали весу, указанному в меню-раскладке. Так при взвешивании филе куриного, запеченного с сыром, средняя масса составила 63,5 гр. при заявленном в меню — 80,0 гр., каши гречневой рассыпчатой — 132 гр. при заявленных 180 гр. и так далее. Кроме того, на предприятии нарушены условия хранения и удаления отходов, а также не соблюдены правила санобработки.



По итогам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) школьных столовых гимназий № 5, 120, лицеев № 109, 173, средних школ № 17, 175, а также в отношении юридического лица ЕМУП «Золушка» по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».



Предприятие оштрафовано на 30 тыс. руб. Кроме того, в МУП «Золушка» проходит еще одна проверка на предмет завышения цен на продукты питания и готовые блюда. Результаты анализы будут направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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