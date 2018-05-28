Дайджест

Польша планирует разместить американскую военную базу

28 май 2018 (17:06)

Власти Польши готовы заплатить до 2 млрд долл. США за размещение на своей территории постоянной военной базы США. Об этом пишет польский портал Onet со ссылкой на документ министерства обороны.

«Польша предложила предоставить 1,5-2 млрд долл. США, чтобы покрыть расходы на размещение одной танковой дивизии США или эквивалентных [по объему] вооруженных сил в Польше», — говорится в документе.

Польское оборонное ведомство готово потратить средства на создание необходимой инфраструктуры, а также на размещение родственников американских военнослужащих.

Предложенный план, в котором также указано предполагаемое местоположение базы, был направлен в Белый дом и американский конгресс.

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