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Польша планирует разместить американскую военную базу

Власти Польши готовы заплатить до 2 млрд долл. США за размещение на своей территории постоянной военной базы США. Об этом пишет польский портал Onet со ссылкой на документ министерства обороны.



«Польша предложила предоставить 1,5-2 млрд долл. США, чтобы покрыть расходы на размещение одной танковой дивизии США или эквивалентных [по объему] вооруженных сил в Польше», — говорится в документе.



Польское оборонное ведомство готово потратить средства на создание необходимой инфраструктуры, а также на размещение родственников американских военнослужащих.



Предложенный план, в котором также указано предполагаемое местоположение базы, был направлен в Белый дом и американский конгресс.

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