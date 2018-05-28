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Европа может запретить пластиковую посуду

Еврокомиссия планирует запретить одноразовую продукцию из пластика и ввести сбор за мусор, непригодный к переработке. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издания Funke Mediengruppe.



В частности, запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды на вынос в кафе.



Также может появиться сбор за мусор, который не пригоден к переработке. По мнению еврокомиссара Гюнтера Эттингера, такие меры помогут сократить объем пластиковых отходов.

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