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Потребители Режа накопили наибольшую в регионе задолженность за электроэнергию в размере 250 млн рублей
28 май 2018 (16:55)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Режевской городской округ с долгом в 250 млн руб. за электроэнергию возглавил список муниципальных образований Свердловской области, накопивших значительный долг за энергоресурс в отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
На втором месте — Красноуральск, не заплативший за электрическую энергию свыше 190 млн руб., на третьем — Кушвинский ГО с долгом в 166 млн руб.
Задолженность двенадцати муниципальных образований региона, вошедших в перечень злостных неплательщиков, достигла почти 4 млрд руб. На старте отопительного сезона долг городов был меньше на 656 млн руб.
Основные должники в муниципалитетах — это ресурсоснабжающие организации, использующие электроэнергию для производства холодной воды, тепла, горячей воды в отопительный сезон.
«Объекты предприятий-поставщиков ресурсов будут отключены энергетиками. Чтобы избежать ограничения электроэнергии, администрации муниципальных образований должны в кратчайшие сроки предъявить муниципальные гарантии оплаты долгов за своих должников», — поясняют в пресс-службе.
На втором месте — Красноуральск, не заплативший за электрическую энергию свыше 190 млн руб., на третьем — Кушвинский ГО с долгом в 166 млн руб.
Задолженность двенадцати муниципальных образований региона, вошедших в перечень злостных неплательщиков, достигла почти 4 млрд руб. На старте отопительного сезона долг городов был меньше на 656 млн руб.
Основные должники в муниципалитетах — это ресурсоснабжающие организации, использующие электроэнергию для производства холодной воды, тепла, горячей воды в отопительный сезон.
«Объекты предприятий-поставщиков ресурсов будут отключены энергетиками. Чтобы избежать ограничения электроэнергии, администрации муниципальных образований должны в кратчайшие сроки предъявить муниципальные гарантии оплаты долгов за своих должников», — поясняют в пресс-службе.
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