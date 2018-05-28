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Строительные СРО потеряли в проблемных банках около 50 млрд рублей

28 май 2018 (16:39)

УрБК, Москва, 28.05.2018. Строительные саморегулируемые организации (СРО) в России потеряли в проблемных банках около 50 млрд руб. Об этом сообщил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Андрей Молчанов, передает РИА «Недвижимость».

«Если учитывать все СРО, исключенные из Росреестра, то мы увидим, что утеряны безвозвратно около 50 млрд руб. взносов строителей», — сказал он.

По его данным, в июле 2016 года в России было 269 действующих строительных СРО, сегодня их 230.

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