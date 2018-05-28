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«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга
28 май 2018 (16:28)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительную частоту по направлению Санкт-Петербург — Тбилиси — Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
С 12 июня 2018 года рейс У6-2801/2802 будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Дополнительный рейс будет вылетать во вторник в 04.30 утра, в 08.55 по местному времени он будет прибывать в столицу Грузии. Время в пути — 3 часа 15 минут.
Как отмечают в компании, введение дополнительной частоты полетов по этому востребованному у петербуржцев направлению призвано сделать обслуживание пассажиров еще более удобным и качественным.
«В Тбилиси вы увидите колоритные кварталы, старинные крепости, высокогорные храмы и красивейшие пейзажи. Отдельного внимания заслуживает современный мост Мира — сооружение из стекла и металла, символизирующее движение вперед и обновление. Посмотреть на этот древний город можно со смотровой площадки крепости Нарикала, а увидеть разом все архитектурное богатство Грузии — в Этномузее на Черепашьем озере. Провести время с пользой для тела и духа вы сможете в серных банях Абанотубани. Также при посещении Тбилиси стоит отведать знаменитый дуэт хачапури + хинкали и насладиться настоящим грузинским вином», — рассказали в пресс-службе.
Билеты в Тбилиси можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
С 12 июня 2018 года рейс У6-2801/2802 будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Дополнительный рейс будет вылетать во вторник в 04.30 утра, в 08.55 по местному времени он будет прибывать в столицу Грузии. Время в пути — 3 часа 15 минут.
Как отмечают в компании, введение дополнительной частоты полетов по этому востребованному у петербуржцев направлению призвано сделать обслуживание пассажиров еще более удобным и качественным.
«В Тбилиси вы увидите колоритные кварталы, старинные крепости, высокогорные храмы и красивейшие пейзажи. Отдельного внимания заслуживает современный мост Мира — сооружение из стекла и металла, символизирующее движение вперед и обновление. Посмотреть на этот древний город можно со смотровой площадки крепости Нарикала, а увидеть разом все архитектурное богатство Грузии — в Этномузее на Черепашьем озере. Провести время с пользой для тела и духа вы сможете в серных банях Абанотубани. Также при посещении Тбилиси стоит отведать знаменитый дуэт хачапури + хинкали и насладиться настоящим грузинским вином», — рассказали в пресс-службе.
Билеты в Тбилиси можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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