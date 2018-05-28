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Заложники футбола
28 май 2018 (15:07)
Власти Екатеринбурга на днях огласили полное расписание перекрытий улично-дорожной сети на время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как следует из графика, так называемый транспортный периметр будет полностью перекрываться для автомобильного движения до глубокой ночи. Последствия этих ограничений могут спровоцировать транспортный коллапс на всей территории города, в первую очередь на главных транспортных артериях.
Напомним, транспортный периметр проходит по границам улиц Токарей — Кирова — Верх-Исетского бульвара — переулка Пестеревского — улицы Московской — улицы Гурзуфской.
Как следует из уточненной информации, в период ЧМ-2018 на этой территории будет запрещена стоянка, в том числе на парковочных карманах, транспорта на всех улицах, которые заключены в периметре Токарей — Кирова — Верх-Исетского бульвара — переулка Пестеревского — Московской — Гурзуфской. 15 июня запрет действует с 10.00 до 23.00, 21 и 24 июня — с 10.00 до 02.00 следующего дня, 27 июня — с 10.00 до 01.00 следующего дня. На это же время будет ограничено и движение автотранспорта внутри периметра.
В зоне притяжения Центрального стадиона будут сохранены парковочные площадки Р0-Р14, предназначенные только клиентских групп FIFA. Проезд на указанные парковочные площадки возможен при наличии специального пропуска. Автотранспорт, не имеющий допуска, власти города обещают эвакуировать.
Полный запрет на передвижение автотранспорта в периметре вводится 15 июня с 12.00 до 23.00, 21 и 24 июня — с 15.00 до 02.00, 27 июня — с 14.00 до 01.00.
Ограничения распространяются участки по улице Репина (от улицы Мельникова до проспекта Ленина); по нечетной стороне улицы Татищева (от улицы Репина до улицы Пирогова); по четной стороне улицы Татищева (от дома № 2/3 по улице Пирогова до улицы Пирогова); по улице Малышева (от улицы Репина до дома № 1 по улице Малышева); по улице Попова (от улицы Репина до дома № 33а по улице Попова); по проспекту Ленина (от улицы Репина до улицы Московской).
Для автовладельцев, которые живут за пределами периметра, сделано послабление — увеличено время передвижения по периметру. Вместе с тем жителям предлагается оставлять свои машины за границами квартала и, по всей видимости, добираться домой пешком. В данном случае речь идет о времени с 15 на 16 июня, с 21 на 22 июня, с 24 на 25 июня и с 27 на 28 июня.
Фактически даже аккредитованные для проезда за периметр автовладельцы оказываются в условиях, когда от личного транспорта приходится отказаться. Кроме того, перекрытия до 02.00 говорят о том, что гуляния болельщиков центре города будут затяжными.
Деловую активность в дни проведения ЧМ-2018 местные предприниматели также не смогут вести, что подтвердили и в администрации Екатеринбурга.
Вдобавок к этому на прилегающих к ЦПКиО территориях на все время ЧМ-2018 будет запрещена парковка из-за фестиваля болельщиков. Городские власти посоветовали горожанам добираться до этого района только на общественном транспорте.
«В случае особо интенсивного наплыва болельщиков в дни игр сборной России по футболу, а также в дни проведения матчей на Центральном стадионе Екатеринбурга, внутри периметра безопасности возможно перекрытие движения транспорта по улицам Восточная (от улицы Большакова до ЦПКиО) и Ткачей (от улицы Машинная до ЦПКиО). А для владельцев транспортных средств предприятий, организаций и жилых домов, расположенных внутри создаваемого вокруг фан-зоны периметра безопасности, предусмотрена специальная аккредитация», — говорится в сообщении.
Не исключено, что в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге горожане могут массово потянуться из неспокойного центра города за границы муниципалитета. Тем более, что большая часть игр на «Екатеринбург Арене» пройдет в выходные дни.
Однако при попытке покинуть город автомобилисты также могут столкнуться с серьезными трудностями. На середину июня в Екатеринбурге приходится разгар ремонта дорог. В центре города в связи с чемпионатом никаких работ проводиться не будет. Однако на отдаленных участках в горадминистрации пообещали ремонт не сворачивать.
В случае массового оттока горожан нагрузка на всю транспортную сеть может возрасти в разы и принять повсеместный характер. Поэтому выбор у жителей города не велик: или терпеть пробки, или переждать дома весь чемпионат, который продлится до 15 июля 2018 года.
Напомним, транспортный периметр проходит по границам улиц Токарей — Кирова — Верх-Исетского бульвара — переулка Пестеревского — улицы Московской — улицы Гурзуфской.
Как следует из уточненной информации, в период ЧМ-2018 на этой территории будет запрещена стоянка, в том числе на парковочных карманах, транспорта на всех улицах, которые заключены в периметре Токарей — Кирова — Верх-Исетского бульвара — переулка Пестеревского — Московской — Гурзуфской. 15 июня запрет действует с 10.00 до 23.00, 21 и 24 июня — с 10.00 до 02.00 следующего дня, 27 июня — с 10.00 до 01.00 следующего дня. На это же время будет ограничено и движение автотранспорта внутри периметра.
В зоне притяжения Центрального стадиона будут сохранены парковочные площадки Р0-Р14, предназначенные только клиентских групп FIFA. Проезд на указанные парковочные площадки возможен при наличии специального пропуска. Автотранспорт, не имеющий допуска, власти города обещают эвакуировать.
Полный запрет на передвижение автотранспорта в периметре вводится 15 июня с 12.00 до 23.00, 21 и 24 июня — с 15.00 до 02.00, 27 июня — с 14.00 до 01.00.
Ограничения распространяются участки по улице Репина (от улицы Мельникова до проспекта Ленина); по нечетной стороне улицы Татищева (от улицы Репина до улицы Пирогова); по четной стороне улицы Татищева (от дома № 2/3 по улице Пирогова до улицы Пирогова); по улице Малышева (от улицы Репина до дома № 1 по улице Малышева); по улице Попова (от улицы Репина до дома № 33а по улице Попова); по проспекту Ленина (от улицы Репина до улицы Московской).
Для автовладельцев, которые живут за пределами периметра, сделано послабление — увеличено время передвижения по периметру. Вместе с тем жителям предлагается оставлять свои машины за границами квартала и, по всей видимости, добираться домой пешком. В данном случае речь идет о времени с 15 на 16 июня, с 21 на 22 июня, с 24 на 25 июня и с 27 на 28 июня.
Фактически даже аккредитованные для проезда за периметр автовладельцы оказываются в условиях, когда от личного транспорта приходится отказаться. Кроме того, перекрытия до 02.00 говорят о том, что гуляния болельщиков центре города будут затяжными.
Деловую активность в дни проведения ЧМ-2018 местные предприниматели также не смогут вести, что подтвердили и в администрации Екатеринбурга.
Вдобавок к этому на прилегающих к ЦПКиО территориях на все время ЧМ-2018 будет запрещена парковка из-за фестиваля болельщиков. Городские власти посоветовали горожанам добираться до этого района только на общественном транспорте.
«В случае особо интенсивного наплыва болельщиков в дни игр сборной России по футболу, а также в дни проведения матчей на Центральном стадионе Екатеринбурга, внутри периметра безопасности возможно перекрытие движения транспорта по улицам Восточная (от улицы Большакова до ЦПКиО) и Ткачей (от улицы Машинная до ЦПКиО). А для владельцев транспортных средств предприятий, организаций и жилых домов, расположенных внутри создаваемого вокруг фан-зоны периметра безопасности, предусмотрена специальная аккредитация», — говорится в сообщении.
Не исключено, что в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге горожане могут массово потянуться из неспокойного центра города за границы муниципалитета. Тем более, что большая часть игр на «Екатеринбург Арене» пройдет в выходные дни.
Однако при попытке покинуть город автомобилисты также могут столкнуться с серьезными трудностями. На середину июня в Екатеринбурге приходится разгар ремонта дорог. В центре города в связи с чемпионатом никаких работ проводиться не будет. Однако на отдаленных участках в горадминистрации пообещали ремонт не сворачивать.
В случае массового оттока горожан нагрузка на всю транспортную сеть может возрасти в разы и принять повсеместный характер. Поэтому выбор у жителей города не велик: или терпеть пробки, или переждать дома весь чемпионат, который продлится до 15 июля 2018 года.
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