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Глава Серовского городского округа Елена Бердникова ушла в отставку

28 май 2018 (16:03)

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Глава Серовского городского округа Елена Бердникова ушла в отставку, пишет местное издание «Глобус».

Как следует из заявления Е. Бердниковой, должность она оставляет по собственному желанию.

Пост главы Серовского городского округа с полномочиями председателя местной думы Елена Бердникова занимала с 20 марта 2018 года.

Ранее стало известно, что 28 мая 2018 года с поста главы Нижнего Тагила ушел Сергей Носов. Его назначили врио губернатора Магаданской области.

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