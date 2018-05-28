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Глава Серовского городского округа Елена Бердникова ушла в отставку

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Глава Серовского городского округа Елена Бердникова ушла в отставку, пишет местное издание «Глобус».



Как следует из заявления Е. Бердниковой, должность она оставляет по собственному желанию.



Пост главы Серовского городского округа с полномочиями председателя местной думы Елена Бердникова занимала с 20 марта 2018 года.



Ранее стало известно, что 28 мая 2018 года с поста главы Нижнего Тагила ушел Сергей Носов. Его назначили врио губернатора Магаданской области.

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