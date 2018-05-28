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Официальный курс доллара США вырос на 61 коп., евро — на 71 коп.
28 май 2018 (15:45)
УрБК, Москва, 28.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 61 коп., до 62,27 руб., евро — на 71 коп., до 72,83 руб.
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