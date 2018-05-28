Недоступные кредиты

Потребительское кредитование в России остается недоступным для многих граждан. По данным Банка России, на конец I квартала средняя ставка на срок до 1 года составляла 17,47%, свыше 1 года — 13,39%. Эксперты отмечают, что финансовые учреждения не заинтересованы в снижении стоимости необеспеченных кредитов из-за монополизации рынка и высокой маржинальности этого сегмента.Отметим, что ключевая ставка в РФ непрерывно снижается с декабря 2014 года. В настоящее время показатель составляет 7,25%. В этих условиях ставки по всем кредитам также должны снижаться. В отдельных сегментах этот процесс идет достаточно активно. В частности, в марте 2018 года средневзвешенная ставка по ипотеке в Свердловской области составляла 9,76%.Между тем стоимость необеспеченного кредитования по-прежнему остается завышенной.Аналитик Группы «Финам» Алексей Коренев выделил несколько причин высоких ставок в этом сегменте. Все они в той или иной степени являются следствием слабости российской экономики, в частности, финансового сектора.«Сами банкиры чаще всего ссылаются на чрезмерно высокую стоимость привлечения ресурсов и страновые риски, однако скромно умалчивают, что никогда не отказываются от большой маржи, а также зачастую отличаются неоправданно высокими операционными расходами», — сказал А. Коренев.По его словам, сказывается как общая слабость экономики, не позволяющая ЦБ эффективно управлять экономическими процессами только за счет изменения процентных ставок, так и неоправданно низкая конкуренция в кредитно-финансовой сфере.«Доля топ-20 российских банков в совокупных активах банковской системы составляет около 70%, из которых более половины приходится на шесть крупнейших банков, контролируемых государством, — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ24, Банк Москвы. Топ-10 банков сектора контролируют до 85% внутреннего кредитного рынка, что дает им возможность устанавливать завышенные ставки по кредитам, не опасаясь конкуренции по ставкам среди других финансовых учреждений. Из-за того, что подавляющее большинство средних и малых банков в стране никак не участвуют на рынке Межбанковского кредитования (доля крупных кредитных организаций на рублевом кредитном рынке МБК существенно превышает 90%), конкуренция на внутреннем кредитном рынке довольно низкая. Происходит это потому, что банковский сектор страны еще не привык к современным видам фондирования, а уровень инфраструктуры фондирования (в основном через Московскую биржу) остается крайне неразвитым», — заявил А. Коренев.Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин полагает, что ставки по необеспеченным кредитам в РФ остаются высокими из-за больших рисков для финансовых учреждений.«Платежная дисциплина в России достаточно низкая. Пока риски не снижаются. Любой банк всегда прогнозирует долю средств, которые никогда не сможет вернуть. Исходя из этого, финансовое учреждение и рассчитывает ставку по потребительским кредитам. Понятно, что банк может ошибаться в своих расчетах. Но используется именно такая логика. Здесь важно отметить, что между снижением ключевой ставки и снижением стоимости кредитов есть некоторый временной лаг. Не нужно ждать быстрой реакции», — полагает Евгений Болотин.Если Банк России будет продолжать смягчение кредитно-денежной политики, то потребительское кредитование рано или поздно заметно подешевеет, считает эксперт.«В настоящее время ставки во многом зависят от суммы. Если гражданин хочет получить в кредит 30 тыс. руб., то ему, условно говоря, дадут деньги только под 17% годовых. Взять более 1 млн руб. намного дешевле. В одном из государственных банков сейчас можно получить кредит под 11,9%», — сообщил Е. Болотин.Как отмечают эксперты, при инфляции в 2,5% оформлять кредиты под 12-17% в РФ экономически нецелесообразно. Поэтому говорить о доступности этого финансового инструмента для широких масс не приходится. В ближайшие месяцы ситуация вряд ли кардинально изменится. На фоне ухудшения внешнеполитического фона ЦБ может временно приостановить процесс смягчения кредитно-денежной политики.