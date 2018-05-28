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Птицефабрика «Среднеуральская» возместила свыше 500 тыс. рублей ущерба от загрязнения болота Молебского

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения водного законодательства в деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Установлено, что ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» осуществляет сброс сточных вод в болото Молебское в отсутствие разрешительных документов. Более того, предприятие сбрасывает загрязняющие вещества со сточными водами с превышениями допустимой концентрации по показателям «фосфаты», «азот аммонийный».



По результатам проверки в отношении юридического и должностного лица прокуратура возбудила административные дела по статье 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», по результатам его рассмотрения предприятие оштрафовано на 50 тыс. руб., должностное лицо — на 10 тыс. руб.



Кроме того, ведомство возбудило административные дела по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты», части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение» и статье 8.41 КоАП РФ «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду». В адрес руководителя предприятия прокуратура внесла представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.



Однако фактически каких-либо конкретных мер по обеспечению очистки сточных вод, получению разрешительной документации предприятие не приняло. В связи с этим Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в суд направила исковое заявление к ООО «Птицефабрика Среднеуральская» о возложении обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере свыше 500 тыс. руб., а также запрете осуществлять сброс сточных вод до обеспечения нормативной степени очистки.



Верхнепышминский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Судебный акт вступил в законную силу.



В результате ООО «Птицефабрика Среднеуральская» внесло более полумиллиона рублей в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду.

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