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Власти Екатеринбурга объявили аукцион на четыре автобусных маршрута за 23,2 млн рублей

28 май 2018 (14:44)

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на поиск перевозчика для обслуживания четырех автобусных маршрутов. Заказ размещен на сайте госзакупок.

Как следует из техзадания, на торги выставлены в одном лоте маршруты №06 «СТЦ МЕГА — ДМБ №9»; №09 «Заречный — Промышленный»; №045 «Ж/Д Вокзал — НПЦ Онкология» и №63 «СТЦ МЕГА — Лесное».

К подрядчику предъявлены следующие требования: наличие в автопарке 60 транспортных средств «особо большого класса и(или) большого класса и(или) среднего класса и (или) малого класса». Остальные критерии для участия в конкурсе носят необязательный характер: автобусы должны быть выкрашены в зеленый цвет, оснащены автоинформаторами, а также площадками для инвалидных колясок. В техзадании оговаривается, что возможно отсутствие этих элементов.

Цена контракта составляет 23 млн 238 тыс. руб. Победитель аукциона будет определен 15 июня 2018 года.

Напомним, что в прошлом году из-за обязательных к исполнению требований по цвету автобусов и наличию дополнительного оборудования ФАС заблокировала несколько аукционов на поиск перевозчика для автобусных маршрутов.

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