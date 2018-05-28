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Власти Екатеринбурга объявили аукцион на четыре автобусных маршрута за 23,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на поиск перевозчика для обслуживания четырех автобусных маршрутов. Заказ размещен на сайте госзакупок.



Как следует из техзадания, на торги выставлены в одном лоте маршруты №06 «СТЦ МЕГА — ДМБ №9»; №09 «Заречный — Промышленный»; №045 «Ж/Д Вокзал — НПЦ Онкология» и №63 «СТЦ МЕГА — Лесное».



К подрядчику предъявлены следующие требования: наличие в автопарке 60 транспортных средств «особо большого класса и(или) большого класса и(или) среднего класса и (или) малого класса». Остальные критерии для участия в конкурсе носят необязательный характер: автобусы должны быть выкрашены в зеленый цвет, оснащены автоинформаторами, а также площадками для инвалидных колясок. В техзадании оговаривается, что возможно отсутствие этих элементов.



Цена контракта составляет 23 млн 238 тыс. руб. Победитель аукциона будет определен 15 июня 2018 года.



Напомним, что в прошлом году из-за обязательных к исполнению требований по цвету автобусов и наличию дополнительного оборудования ФАС заблокировала несколько аукционов на поиск перевозчика для автобусных маршрутов.

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