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В Челябинской области средний размер займа «до зарплаты» в апреле сократился на 17%

УрБК, Челябинск, 28.05.2018. В Челябинской области в апреле 2018 года средний размер микрозайма («займа до зарплаты») снизился на 17% по сравнению с апрелем прошлого года и составил 8,2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России показатель сократился на 24% (или 3 тыс. руб.) к аналогичному периоду 2017 года, до 9,2 тыс. руб. (в апреле 2017 года — 12,2 тыс. руб.).



При этом самая значительная динамика снижения среднего размера «займа до зарплаты» (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в РФ) в апреле 2018 года зафиксирована в Приморском крае (-36,3%), Московской области (-34,4%), Алтайском крае (-34,0%), Москве (-33,8%) и Санкт-Петербурге (-33,1%).



«Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков (прежде всего в части увеличения выдачи кредитных карт), а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов. Тот факт, что модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков, не означает, что МФО выдают займы всем желающим и на любые суммы. Важно понимать, что микрофинансовые институты очень внимательно следят за ситуацией в розничном кредитовании и весьма эффективно управляют кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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