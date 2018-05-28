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На долю отечественных марок приходится 25,2% из всех проданных в России автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. За первые 4 месяца 2018 года в России было реализовано 137,7 тыс. автомобилей отечественных марок, что на 18% выше результата годичной давности. Об этом сообщает агентство «Автостат».



«Учитывая то, что весь объем российского рынка (вместе с LCV) за этот период составил 545,3 тыс. единиц (+20,5%), получается, что на долю отечественных марок приходится 25,2%, или каждый четвертый проданный автомобиль», — поясняют аналитики агентства.



Больше всего таких машин традиционно реализует «АвтоВАЗ» — с января по март продажи LADA составили 109,8 тыс. экземпляров, показав рост на 25%. Продажи легкой коммерческой техники «ГАЗ» за этот период увеличились на 10% и достигли 17,1 тыс. единиц. А вот реализация автомобилей «УАЗ» за 4 месяца снизилась на 17% до 10,8 тыс. штук.

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