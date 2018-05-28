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В Свердловской области за год средний размер микрозайма снизился на 15,2%

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. В Свердловской области в апреле 2018 года средний размер микрозайма («займа до зарплаты») снизился на 15,2% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 9,2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России показатель за год сократился на 24% (или 3 тыс. руб.), до 9,2 тыс. руб. (в апреле 2017 года — 12,2 тыс. руб.)



При этом самая значительная динамика снижения среднего размера «займа до зарплаты» (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в РФ) в апреле 2018 года зафиксирована в Приморском крае (-36,3%), Московской области (-34,4%), Алтайском крае (-34%), Москве (-33,8%) и Санкт-Петербурге (-33,1%).



При этом самое большое значение среднего размера «займа до зарплаты» зафиксировано в Москве (15,8 тыс. руб.), Московской области (13,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (12,3 тыс. руб.), Ставропольском крае (10,8 тыс. руб.) и Брянской области (10,1 тыс. руб.). Самый низкий показатель отмечен в Алтайском крае (6,9 тыс. руб.), Забайкальском крае (7 тыс. руб.), Кемеровской (7 тыс. руб.), Кировской (7,5 тыс. руб.) и Иркутской (7,6 тыс. руб.) областях.



«Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков (прежде всего в части увеличения выдачи кредитных карт), а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов. Тот факт, что модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков, не означает, что МФО выдают займы всем желающим и на любые суммы. Важно понимать, что микрофинансовые институты очень внимательно следят за ситуацией в розничном кредитовании и весьма эффективно управляют кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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