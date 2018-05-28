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Обнародован график перекрытия улиц у Центрального стадиона в период матчей ЧМ-2018
28 май 2018 (13:19)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Транспортный периметр в Екатеринбурге в дни матчей Чемпионата мира по футболу будет ограничен для движения транспорта с утра и до ночи. Расписание опубликовано на официальном портале города.
В период ЧМ-2018 будет установлен запрет на стоянку, в том числе на парковочных карманах, транспорта на всех улицах, которые заключены в периметре Токарей — Кирова — Верх-Исетского бульвара — переулка Пестеревского —Московской — Гурзуфской. 15 июня запрет действует с 10.00 до 23.00, 21 и 24 июня — с 10.00 до 02.00 следующего дня, 27 июня — с 10.00 до 01.00 следующего дня. На это же время будет ограничено и движение автотранспорта внутри периметра.
В зоне притяжения Центрального стадиона будут сохранены парковочные площадки Р0-Р14, предназначенные только для клиентских групп FIFA. Проезд на указанные парковочные площадки возможен при наличии специального пропуска.
Полный запрет на передвижение автотранспорта в периметре вводится 15 июня с 12.00 до 23.00, 21 и 24 июня — с 15.00 до 02.00, 27 июня — с 14.00 до 01.00.
Запрет распространяется участки по улице Репина (от улицы Мельникова до проспекта Ленина); по нечетной стороне улицы Татищева (от улицы Репина до улицы Пирогова); по четной стороне улицы Татищева (от дома № 2/3 по улице Пирогова до улицы Пирогова); по улице Малышева (от улицы Репина до дома № 1 по улице Малышева); по улице Попова (от улицы Репина до дома № 33а по улице Попова); по проспекту Ленина (от улицы Репина до улицы Московской.
В период ЧМ-2018 будет установлен запрет на стоянку, в том числе на парковочных карманах, транспорта на всех улицах, которые заключены в периметре Токарей — Кирова — Верх-Исетского бульвара — переулка Пестеревского —Московской — Гурзуфской. 15 июня запрет действует с 10.00 до 23.00, 21 и 24 июня — с 10.00 до 02.00 следующего дня, 27 июня — с 10.00 до 01.00 следующего дня. На это же время будет ограничено и движение автотранспорта внутри периметра.
В зоне притяжения Центрального стадиона будут сохранены парковочные площадки Р0-Р14, предназначенные только для клиентских групп FIFA. Проезд на указанные парковочные площадки возможен при наличии специального пропуска.
Полный запрет на передвижение автотранспорта в периметре вводится 15 июня с 12.00 до 23.00, 21 и 24 июня — с 15.00 до 02.00, 27 июня — с 14.00 до 01.00.
Запрет распространяется участки по улице Репина (от улицы Мельникова до проспекта Ленина); по нечетной стороне улицы Татищева (от улицы Репина до улицы Пирогова); по четной стороне улицы Татищева (от дома № 2/3 по улице Пирогова до улицы Пирогова); по улице Малышева (от улицы Репина до дома № 1 по улице Малышева); по улице Попова (от улицы Репина до дома № 33а по улице Попова); по проспекту Ленина (от улицы Репина до улицы Московской.
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