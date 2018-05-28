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Турция может закупить российские истребители Су-57

Турецкие власти могут купить российские истребители Су-57 в случае, если США приостановят поставку истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает Yeni Şafak.



Издание отмечает, что поставка первых самолетов F-35 в Турцию ожидалась в июне 2018 года. Однако судя по всему, она будет отложена или отменена.



Американские сенаторы в конце апреля заявили, что собираются заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35. По их словам, поводом для этого стал стал арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.



При этом помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл отметил, что «негативно повлиять на поставки в Турцию F-35 может покупка Анкарой российских ЗРК С-400».

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